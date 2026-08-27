Филип Кръстев с болка за Левски: Не очаквах да има чак такава разлика

Бившият футболист на Левски Филип Кръстев не скри разочарованието си след тежкото поражение на „сините“ с 0:4 от АЕК в Атина. В студиото на Sportal.bg той сподели, че резултатът го е изненадал, особено след представянето на двата отбора в първия мач.

„Аз съм наистина много изненадан от развоя на мача. За мен Левски в първия двубой, дори бих казал, че през по-голямата част от него, беше по-качественият отбор чисто футболно. Не очаквах днес от първите минути да има чак такава разлика“, заяви Кръстев.

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Той призна, че тежката загуба го е засегнала именно заради очакванията му към „сините“.

„Може би ми става малко мъчно, защото наистина не очаквах да има чак такава разлика и се чудя дали има някаква причина, или просто трябва да признаем, че разликата беше много голяма по най-простия начин“, каза още бившият халф на Левски.

Кръстев обърна внимание и на началния натиск на АЕК, който според него е променил изцяло хода на срещата.

„Ако Левски беше преодолял този начален натиск и беше изкарал мача до 0:0, напрежението щеше да е в центъра на терена и в другата половина. Може би щеше да бъде по различен начин“, анализира той.

Според него проблемът е дошъл и от невъзможността на Левски да излезе от пресата на домакините.

„С този футбол на дребно, който практикуваха от самото начало, не успяха да излязат от контрапресата на АЕК. Играта беше само в тяхната половина. АЕК изигра ситуацията в началото по много добър начин и с класата, която има, вкара два бързи гола. Вече за тях мачът беше много по-лесен“, добави Кръстев.

Въпреки тежкия резултат, думите на бившия футболист на „сините“ показаха ясно, че той продължава да следи с емоция случващото се с Левски. В разговора Кръстев беше попитан и как би се чувствал в настоящия отбор на „сините“ и дали сегашният начин на игра би му паснал повече от този при Станимир Стоилов.

„В интерес на истината, според мен този стил на игра на Левски много би ми допаднал“, заяви той.

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Кръстев направи сравнение с отбора, воден от Станимир Стоилов, в който самият той остави ярка следа.

„Тогавашният ни отбор беше страшно подвластен на динамиката и на агресията, на по-директния футбол, но имахме много добри футболисти с топката през средата. Мисля, че въпреки директния ни стил на игра, играехме хубав футбол през средата на терена. Така че и в двата отбора би ми било много удобно да играя“, обясни бившият халф.

Най-емоционалният момент в разговора обаче дойде, когато Кръстев беше попитан дали за него съществува път обратно към Левски. Отговорът му беше категоричен:

„Разбира се, че има път. За мен Левски е най-големият клуб в България. След това, което изпитах, няма как да лъжа, че отборът още ми е в сърцето. Всичко е уникално и си у дома“, заяви Кръстев.

В същото време той даде ясно да се разбере, че настоящата му цел е свързана с кариерата му в чужбина и желанието да се докаже на международната сцена.

„Просто моята мисия сега е да пробия в чужбина и наистина ще направя всичко възможно да го постигна това нещо. Пък един ден, когато ми е време вече, ще се върна“, заяви бившият футболист на Левски.

По този начин Кръстев остави врата отворена за евентуално завръщане на „Герена“, макар че на този етап мислите му са насочени към следващата стъпка в неговата кариера. Думите му обаче показаха, че връзката с Левски за него далеч не е приключила. Филип Кръстев не просто анализира тежката загуба на „сините“ в Атина. Той говори като човек, който продължава да преживява случващото се с клуба и да изпитва силна емоционална връзка с него. А дали един ден пътищата му отново ще го отведат на „Герена“, времето ще покаже. Засега посланието му е ясно – първо иска да успее в чужбина, но когато му дойде времето, Левски остава мястото, към което би могъл да се върне.

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