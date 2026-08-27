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Филип Кръстев с емоционално послание за Асен Митков: Уникален талант! Всичко е пред него

  • 27 авг 2026 | 17:19
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В гостуването си в Sportal Studio Live след загубата на Левски от АЕК Филип Кръстев даде висока оценка на младия халф на “сините” Асен Митков и изрази увереност, че той има необходимите качества, за да се пребори за място в състава на „сините“.

„За мен със сигурност има шанс“, заяви Кръстев, когато бе попитан дали Митков може да се наложи в сериозната конкуренция в средата на терена.

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Бившият футболист на „сините“ разказа и за първите си впечатления от Митков, когато двамата са били в Левски.

„Когато аз отидох на първата си тренировка в Турция с Левски, аз бях на 20 години, а Асен беше на 16. Още тогава, след първите две-три тренировки, казах на някои от моите съотборници, на родителите ми и на всички, които познавам: „Имаме едно момче, което е уникален талант“, сподели Кръстев.

„Всичко е пред него. Със сигурност има таланта да се пребори в Левски и да играе в бъдеще и на по-високо ниво от Левски и от България“, заяви Кръстев.

Според него най-важното за младия футболист в момента е да бъде здрав, а останалото ще зависи от качествата и потенциала, които притежава. Кръстев обърна внимание и на ролята на треньора и клубната политика за развитието на младите играчи. По думите му настоящият Левски вече е отбор на средноевропейско ниво, което прави конкуренцията за един юноша още по-сериозна.

„В момента Левски е наистина отбор на средноевропейско ниво и става все по-трудно за юноша да се пребори в такъв отбор след това, което е получил като подготовка в школите“, обясни той.

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Бившият халф призова и за повече търпение към младите футболисти, като даде пример с отношението към талантите в чужбина.

„Във всички държави, в които съм бил, навсякъде са много по-търпеливи към техните продукти, към техните футболисти. Само ние тук бързаме да се съсипем едни други“, каза още той.

По думите му е необходимо да се гласува повече доверие на младите играчи, дори когато не успяват да направят няколко силни мача поред.

„Когато знаеш, че един футболист е много талантлив и има качества, просто трябва като клуб и като политика да се промени това нещо в България и да се гласува доверие“, добави Кръстев.

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Думите му са ясен знак за високото мнение, което той има за Асен Митков. Според Кръстев младият халф разполага с таланта и потенциала да се наложи в Левски, а при правилно развитие и достатъчно доверие може да направи следващата крачка и извън България.

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