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Айнтрахт (Франкфурт) договори вратар от Фрайбург под наем

  • 28 авг 2026 | 01:25
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Айнтрахт (Франкфурт) договори вратар от Фрайбург под наем

Вратарят на Фрайбург Ноа Атуболу ще се присъедини към Айнтрахт (Франкфурт) под наем. Новината беше потвърдена от треньора на „орлите“ Ади Хютер преди първия мач за сезона срещу Унион Берлин в събота, съобщава агенция ДПА.

„Мастилото по договора все още не е изсъхнало. Очаквам Ноа да финализира всичко и да подпише в рамките на деня“, заяви Хютер на пресконференция в четвъртък. „За него това е добра стъпка – да дойде от Фрайбург тук, в Айнтрахт, който е голям клуб.“

С този ход се слага край на дългата трансферна сага около стража. Въпреки това австрийският наставник не потвърди дали 24-годишният Атуболу ще започне като титуляр в предстоящия двубой в столицата.

„Привлякохме Ноа с идеята да бъде нашият номер едно. Ще вземем окончателно решение кой ще пази в събота след последната тренировка“, добави Хютер.

В последно време сред привържениците на Айнтрахт се водеха разгорещени дискусии относно вратарите Кауа Сантос и Михаел Цетерер. Беше ясно, че спортният директор Маркус Крьоше и новият треньор търсят нов титулярен страж.

Според медийни публикации Атуболу е подновил договора си с Фрайбург, който изтичаше през 2027 г., за да може да бъде преотстъпен. Подобен ход не би бил възможен, ако контрактът му приключваше в края на настоящия сезон.

„Мога да потвърдя, че това може да бъде модел за бъдещо решение“, коментира треньорът на Фрайбург Юлиан Шустер. Първоначално се смяташе, че ръководителите на клуба Оливер Леки и Йохен Сайер са се надявали да получат трансферна сума между 15 и 20 милиона евро. Атуболу беше титуляр за Фрайбург през последните три сезона, но сам поиска да напусне. Желанието му беше да премине в английската Висша лига, но до такъв трансфер не се стигна.

От Фрайбург реагираха бързо и привлякоха Мио Бакхаус от Вердер Бремен като заместник на Атуболу. Поради тази причина треньорът Шустер отдавна не разчиташе на вратаря, който дори не взе участие в подготвителния лагер на тима.

Атуболу е смятан за един от потенциалните наследници на Мануел Нойер в националния отбор на Германия под ръководството на новия селекционер Юрген Клоп.

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Снимки: Gettyimages

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