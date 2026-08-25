Ойт Танак отново е пилот на Тойота, но ще стартира в Щатите

Естонският екипаж Ойт Танак и Мартин Ярвеоя ще се включи в предстоящото рали "Оувърмаунт" в САЩ, където ще управлява автомобил GR Корола Rally RC2. Другата такава кола на Тойота в рали шампионата на САЩ е в ръцете на Сет Кинтеро и Топи Лухтинен.

Участието на Танак и Ярвеоя е част от продължаваща тестова програма, която има за цел да позволи на отбора да събере ценна информация за макадамови пътища в щата Тенеси. Точно този регион се разглежда като потенциален домакин на бъдещ кръг от Световния рали шампионат (WRC) в Съединените щати.

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Шефът на отбора на Тойота, Яри-Мати Латвала, също се състезава в САЩ през този сезон, като спечели рали „Олимпус“ заедно с навигатора си Туука Шемейка.

Предстоящото събитие ще бъде първото състезателно рали за сезона за Танак и Ярвеоя. Световните шампиони за 2019 г. се оттеглиха от Световния рали шампионат в края на миналия сезон.

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Въпреки това Танак остана активен, като през пролетта и лятото тества новия автомобил на Тойота, създаден съгласно регулациите за 2027 г.

По-рано през лятото Танак и Ярвеоя участваха и в кръга от Европейския рали шампионат (ERC) "Рома Капитале", но караха форлойфера с №0 на борда. Тяхната задача тогава беше да съберат информация за маршрута на ралито, тъй като се очаква Рим да замени Сардиния като домакин на италианския кръг от WRC през следващата година.

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Снимки: Gettyimages