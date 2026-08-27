Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Какво ще преследва бившият европейски шампион в рали "Парагвай"?

Какво ще преследва бившият европейски шампион в рали "Парагвай"?

  • 27 авг 2026 | 16:29
  • 178
  • 0

Хейдън Падън стартира в първото си състезание на макадам с автомобил от клас Rally1 тази седмица, но какви са очакванията му? Бившият европейски рали шампион е много по-бърз и има много повече опит на макадам, но първият му старт за 2026 на такава настилка с i20 идва чак сега.

След като първоначално сключи сделка с Хюндай Моторспорт за участие в три асфалтови кръга от Световния рали шампионат ("Монте Карло", "Хърватия" и "Япония") през 2026, Падън и неговият навигатор Джон Кенард получиха бонус възможност за участие в рали „Парагвай“ тази седмица.

Себастиен Ожие иска 4 победи и световна титла за Тойота
Себастиен Ожие иска 4 победи и световна титла за Тойота

Победителят от рали „Аржентина“ през 2016 г. никога не се е състезавал в Парагвай, не е карал на макадам с автомобил от най-висок клас в WRC от 2018, а от 2017 не е стартирал в Южна Америка. Затова и Падън не мисли да се поддава на напрежението.

„Очевидно съм изключително развълнуван, че най-накрая получавам шанс на макадам с автомобила Rally1 - каза той. - Това изобщо не беше в първоначалния план за тази година. Оригиналният ни договор беше за трите асфалтови ралита.

Ойт Танак отново е пилот на Тойота, но ще стартира в Щатите
Ойт Танак отново е пилот на Тойота, но ще стартира в Щатите

„Разбира се, ние настоявахме да получим тази възможност на макадам, където се чувстваме комфортно и където мисля, че нещата ще се случат и ще си дойдат на мястото малко по-лесно. Така че, да, очевидно е привилегия да имам тази възможност.“

„Завръщането в Южна Америка също е специално, откъдето имам доста хубави спомени отпреди 10 години. Парагвай, разбира се, е различна държава с различни етапи, но усещането би трябвало да е подобно. Така че имам много специални спомени.“

Хюндай с максимална атака до края на сезон 2026 в WRC
Хюндай с максимална атака до края на сезон 2026 в WRC

„Отиваме на рали, в което на практика нямаме какво да губим. Целта е различна от тази на асфалтовите ни състезания – този път искаме да караме на пълна газ, да дадем всичко от себе си и да постигнем възможно най-силния резултат за отбора.“

„Пробегът ни на макадам е ограничен само до два кратки теста, но още от първия километър се почувствах като у дома си в колата и на тази настилка. На макадам сме се учили, така че няма извинения. Ще се възползваме максимално от възможността, която имаме, и сме изключително развълнувани за това.“

Три китайски автомобилни компании имат интерес към WRC
Три китайски автомобилни компании имат интерес към WRC

Рали „Парагвай“ вероятно ще бъде последното участие на Падън за Хюндай през сезона, като Есапека Лапи ще кара третия автомобил две седмици по-късно в Чили, а Дани Сордо се очаква да участва в "Сардиния" – състезание, което е печелил два пъти.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Никола Цолов изпълни голямата си цел в теста на "Имола"

Никола Цолов изпълни голямата си цел в теста на "Имола"

  • 27 авг 2026 | 14:55
  • 39206
  • 32
Сезон 2027 във Формула 1 започва с Гран При на Китай?

Сезон 2027 във Формула 1 започва с Гран При на Китай?

  • 27 авг 2026 | 10:54
  • 2700
  • 1
Ферари трябва да застане изцяло зад Хамилтън, за да има шанс за титлата

Ферари трябва да застане изцяло зад Хамилтън, за да има шанс за титлата

  • 27 авг 2026 | 10:36
  • 6728
  • 2
Прамак Ямаха обяви очакваната раздяла с Джак Милър

Прамак Ямаха обяви очакваната раздяла с Джак Милър

  • 27 авг 2026 | 10:22
  • 871
  • 0
На "Зандвоорт" Фернандо Алонсо стори нещо, което не бяхме виждали от над 50 години

На "Зандвоорт" Фернандо Алонсо стори нещо, което не бяхме виждали от над 50 години

  • 27 авг 2026 | 10:12
  • 5497
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

  • 27 авг 2026 | 08:19
  • 4087
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на ЦСКА вярват в чудото, “червените” пуснаха допълнителни 3300 билета (ето колко са продадени)

Феновете на ЦСКА вярват в чудото, “червените” пуснаха допълнителни 3300 билета (ето колко са продадени)

  • 27 авг 2026 | 16:30
  • 8042
  • 19
ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

  • 27 авг 2026 | 07:13
  • 46315
  • 247
Никола Цолов изпълни голямата си цел в теста на "Имола"

Никола Цолов изпълни голямата си цел в теста на "Имола"

  • 27 авг 2026 | 14:55
  • 39206
  • 32
Сензацията е факт: Ливърпул и ПСЖ се разбраха за Баркола

Сензацията е факт: Ливърпул и ПСЖ се разбраха за Баркола

  • 27 авг 2026 | 13:06
  • 18253
  • 27
Тази вечер футболният свят ще затаи дъх за момент, за да научи жребия в Шампионската лига

Тази вечер футболният свят ще затаи дъх за момент, за да научи жребия в Шампионската лига

  • 27 авг 2026 | 11:31
  • 18477
  • 23
Ето кога Левски и ЦСКА ще играят за Суперкупата на България

Ето кога Левски и ЦСКА ще играят за Суперкупата на България

  • 27 авг 2026 | 12:35
  • 16540
  • 50