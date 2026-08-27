Какво ще преследва бившият европейски шампион в рали "Парагвай"?

Хейдън Падън стартира в първото си състезание на макадам с автомобил от клас Rally1 тази седмица, но какви са очакванията му? Бившият европейски рали шампион е много по-бърз и има много повече опит на макадам, но първият му старт за 2026 на такава настилка с i20 идва чак сега.

След като първоначално сключи сделка с Хюндай Моторспорт за участие в три асфалтови кръга от Световния рали шампионат ("Монте Карло", "Хърватия" и "Япония") през 2026, Падън и неговият навигатор Джон Кенард получиха бонус възможност за участие в рали „Парагвай“ тази седмица.

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Победителят от рали „Аржентина“ през 2016 г. никога не се е състезавал в Парагвай, не е карал на макадам с автомобил от най-висок клас в WRC от 2018, а от 2017 не е стартирал в Южна Америка. Затова и Падън не мисли да се поддава на напрежението.

„Очевидно съм изключително развълнуван, че най-накрая получавам шанс на макадам с автомобила Rally1 - каза той. - Това изобщо не беше в първоначалния план за тази година. Оригиналният ни договор беше за трите асфалтови ралита.

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„Разбира се, ние настоявахме да получим тази възможност на макадам, където се чувстваме комфортно и където мисля, че нещата ще се случат и ще си дойдат на мястото малко по-лесно. Така че, да, очевидно е привилегия да имам тази възможност.“

„Завръщането в Южна Америка също е специално, откъдето имам доста хубави спомени отпреди 10 години. Парагвай, разбира се, е различна държава с различни етапи, но усещането би трябвало да е подобно. Така че имам много специални спомени.“

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„Отиваме на рали, в което на практика нямаме какво да губим. Целта е различна от тази на асфалтовите ни състезания – този път искаме да караме на пълна газ, да дадем всичко от себе си и да постигнем възможно най-силния резултат за отбора.“

„Пробегът ни на макадам е ограничен само до два кратки теста, но още от първия километър се почувствах като у дома си в колата и на тази настилка. На макадам сме се учили, така че няма извинения. Ще се възползваме максимално от възможността, която имаме, и сме изключително развълнувани за това.“

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Рали „Парагвай“ вероятно ще бъде последното участие на Падън за Хюндай през сезона, като Есапека Лапи ще кара третия автомобил две седмици по-късно в Чили, а Дани Сордо се очаква да участва в "Сардиния" – състезание, което е печелил два пъти.

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Снимки: Imago