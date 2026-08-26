Марк Маркес ще отвръща на удара на Априлия на една от най-успешните си писти

Марк Маркес остана далеч от челото по време на уикенда за Гран При на Великобритания, който мина изцяло под диктовката на пилотите на Априлия, но сега керванът на MotoGP се насочва към едно от най-успешните трасета на седемкратния световен шампион.

Испанецът е най-успешният пилот в историята на Гран При на Арагон със своите седем победи, включително през последните два години, когато той триумфира първи с едногодишния мотор на Грезини Дукати, а след това и със заводския екип на италианците. Отделно Маркес спечели и двата спринта на „Моторланд Арагон“ през 2024 и 2025, което го прави явния фаворит този уикенд.

It took 1043 days to return to the top step, and to do it like you’d never missed a beat... simply iconic ✨ @marcmarquez93 #AragonGP 🏁 pic.twitter.com/95NtAXmGKg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 26, 2026

В същото време Априлия има само един единствен подиум в Арагон, който беше завоюван от Алейш Еспаргаро през 2022 година, когато испанецът завърши на третото място зад Енеа Бастианини и Франческо Баная. Миналата година най-добре от пилотите на Априлия в Арагон се представи Марко Бедзеки, който завърши осми, но на цели 16 секунди зад победителя.

Предвид историята на Маркес и Априлия на „Моторланд Арагон“, със сигурност очакванията за този уикенд ще са световният шампион да отвърне на удара, който марката от Ноале му нанесе на „Силвърстоун“ преди три седмици. Преди началото на уикенда за Гран При на Арагон Маркес заема четвъртата позиция в генералното класиране с актив от 200 точки и пасив от 40 спрямо лидера Хорхе Мартин. Това означава, че независимо от развоя на събитията на „Моторланд Арагон“, Маркес няма как да си тръгне от състезанието в неделя като лидер в подреждането.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

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Снимки: Gettyimages