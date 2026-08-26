Лиам Лоусън тества за Ред Бул на "Муджело"

След като замени Исак Хаджар в състава на Ред Бул по време на Гран При на Нидерландия миналия уикенд, Лиам Лоусън се върна зад волана на RB22 в рамките на днешния ден.

Новозеландецът се включи в теста на Пирели на „Муджело“, в който италианската компания работи по гумите си за сезон 2027. Освен Ред Бул в този тест участва и Макларън.

Фактът, че от Ред Бул са дали шанс на Лоусън да прекара повече време зад волана на RB22 може да се тълкува като индикация, че той ще участва и в Гран При на Италия с водещия отбор на Биковете следващата седмица. Решението за това се очаква в близките дни, като то ще бъде продиктувано изцяло от състоянието на контузения Хаджар.

Снимки: Pirelli Motorsport

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