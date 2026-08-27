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Сезон 2027 във Формула 1 започва с Гран При на Китай?

  • 27 авг 2026 | 10:54
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През последните години свикнахме Формула 1 да публикува своя календар за следващия сезон доста рано, но към днешна дата (27 август) все още няма и помен от календара за сезон 2027.

Причината за това забавяне е повече от ясна и тя е свързана с продължаващия конфликт в Близкия изток. Заради него Формула 1 все още не може да публикува своя календар за догодина, когато е предвидено шампионатът да стартира с две състезания в тази част от света (Бахрейн и Саудитска Арабия).

И все пак сезон 2026 във Формула 1 може да завърши в Абу Даби?
И все пак сезон 2026 във Формула 1 може да завърши в Абу Даби?

Наскоро шефът на спорта Стефано Доменикали заяви, че има готов резервен вариант за началото на следващия сезон, но не разкри нищо повече по темата. Според информация на racingnews365.com този план „Б“ предвижда първото състезание да бъде в Китай в средата на март, а седмица по-късно да бъде и надпреварата в Япония.

Във Формула 1 вече имат план "Б" за началото на сезон 2027
Във Формула 1 вече имат план "Б" за началото на сезон 2027

Гран При на Австралия ще се проведе в началото на април, като около състезанието в Мелбърн има и допълнително съображение, което не му позволява да се проведе по-рано. То е свързано с факта, че на „Албърт Парк“ се изгражда нова сграда на боксовете, чиято конструкция няма да позволи организирането на надпреварата преди началото на април.

Почти разрушиха сградата на боксовете в Мелбърн, предстои изграждането на нова
Почти разрушиха сградата на боксовете в Мелбърн, предстои изграждането на нова

Ако се стигне до началото на сезона в Китай, тогава състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия ще бъдат предвидени за втората половина на април. Това ще даде малко повече време на всички заинтересовани страни да проследят развоя на събитията в Близкия изток и да се предприемат своевременни мерки, за да не се стига до ситуация като в началото на този сезон, когато имаше пауза от пет седмици между стартовете в Япония и Маями.

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Снимки: Gettyimages

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