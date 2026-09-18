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Педро Акоста стартира домашния уикенд на КТМ с най-добро време

  • 18 сеп 2026 | 12:44
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Педро Акоста стартира домашния уикенд на КТМ с най-добро време

Заводският пилот на КТМ Педро Акоста стартира домашния уикенд на своя отбор, давайки най-доброто време в първата свободна тренировка преди Гран При на Австрия на „Ред Бул Ринг“.

Испанецът беше единственият, който слезе под 1:30 за обиколки на австрийското трасе, след като постигна 1:29.851 още в петия си летящ тур. По този начин той изпревари с 0.233 секунди Пол Еспаргаро, който за пореден уикенд кара на мястото на контузения Маверик Винялес в Tech3 КТМ.

Тестовият пилот на КТМ постигна своя най-добър резултат в края на сесията, когато сложи нови гуми на мотора си, след като по-рано падна с първата си машина в четвъртия завой. Това му позволи на влезе в тройката, изпреварвайки доскорошния лидер в генералното класиране Хорхе Мартин, който се класира трети с пасив от 0.308.

Тренировката не започна по най-добрия начин за Мартинатора, който още в началните минути трябваше да спре на пистата с повреда. Световният шампион за 2024 също така продължаваше да изпитва дискомфорт с дясната ръка, която му създаде проблем за първи път по време на Гран При на Сан Марино миналата седмица и това беше причината за спада в неговото темпо в хода на състезанието на „Мизано“.

Марк Маркес завърши откриващата сесия в Австрия на четвъртото място, изоставайки с 0.335 от бъдещия си съотборник Акоста, а Йоан Зарко се нареди на петото място. В топ 10 в края на първите 45 минути за подготовка на „Ред Бул Ринг“ влязоха още Марко Бедзеки, Раул Фернандес, Алекс Маркес, Диого Морейра и Фермин Алдегер.

Ай Огура се завърна в MotoGP с 19-то време и пасив от 1.404 спрямо Акоста. Точно зад пилота на Тракхаус Априлия се класира и неговият сънародник Такааки Накагами, който този уикенд кара на мястото на Жоан Мир в заводския тим на Хонда.

Уикендът за Гран При на Австрия, 15-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка на „Ред Бул Ринг“. По традиция резултатите от нея ще определят и кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация на австрийското трасе.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

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