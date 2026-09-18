Ай Огура получи разрешение да продължи участието си в Гран При на Австрия

Пилотът на Тракхаус Априлия Ай Огура получи разрешение от лекарите на MotoGP да продължи участието си в уикенда за Гран При на Австрия, след като му беше направен преглед след края на първата свободна тренировка.

Японският пилот пропусна последните два кръга в Арагон и Сан Марино заради травма на палеца на лявата ръка. Той се завърна по време на австрийския кръг, като първоначално получи разрешение да участва само в откриващите 45 минути, след което трябваше да се яви отново при медиците.

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Те не са открили никакви проблеми със състоянието на Огура и съответно му разрешиха да продължи участието си в състезателния уикенд. В първата свободна тренировка японецът, който до скоро беше сред претендентите за титлата, се нареди на 19-то място, изоставайки с 1.404 секунди от Педро Акоста, който беше най-бърз.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages