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Нов американски гард подсили Ямбол

  • 26 авг 2026 | 16:03
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Нов американски гард подсили Ямбол

Ямбол продължава селекцията си за сезон 2026/2027 с привличането на американския гард Си Джей Харди, съобщиха официално от новия член на Sesame НБЛ.

“Роденият на 8 май 2003 година баскетболист е висок 191 см и може да играе на позициите плеймейкър и атакуващ гард. Харди се отличава със своята атлетичност, скорост и способност да атакува коша, като притежава качествата да създава положения както за себе си, така и за своите съотборници.

Новото попълнение на Ямбол идва след период в NCAA Division I, където защитава цветовете на Cal State Bakersfield. През сезон 2025/2026 Харди записва средно 12.4 точки, 3.8 борби, 2.9 асистенции и 1.4 откраднати топки за 28.1 минути на мач. Той реализира 44.6% от стрелбите си от игра и 83.2% от наказателната линия.

Преди да направи крачката към NCAA Division I, Hardy прекарва период в West Los Angeles College, където се превръща в един от водещите играчи на отбора. През сезон 2023/2024 той записва впечатляващите 20.8 точки, 5.1 борби и 5.0 асистенции средно на мач, което му носи признанието MVP на конференцията и California JUCO State Player of the Year.

С привличането на Си Джей Харди Ямбол добавя към състава си още един динамичен и универсален гард, способен да оказва натиск към коша, да играе агресивно в защита и да допринася в различни компоненти на играта.

Добре дошъл в Ямбол, Си Джей! Пожелаваме ти много успехи и незабравими моменти с екипа на „Непреклонните“!

Си Джей Харди – Ямбол. Непреклонни в атака!”, написаха от клуба на официалния си сайт по повод трансфера.

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Снимки: Imago

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