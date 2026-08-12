Ямбол подписа с юноша на Байерн Мюнхен

Ямбол продължава селекцията си за сезон 2026/2027 с привличането на едно от най-перспективните млади имена в българския баскетбол Джереми Колев.

"21-годишният гард/крило (196 см) пристига от германския Фелбах Фашърс, където през сезон 2025/2026 се състезава в третото ниво на местния баскетбол. През миналия сезон Колев записа средно 6.8 точки и 3.9 борби за 22.1 минути на мач.

Юноша на една от най-престижните европейски баскетболни академии - Байерн Мюнхен, Джереми е национал на България при подрастващите и пристига в Ямбол с желание да направи следващата голяма крачка в своята кариера. Със своята енергия, дисциплина и универсалност той може да играе успешно както като атакуващ гард, така и като леко крило. Добрата стрелба от далечно разстояние, агресивната защита и желанието му да се развива го превръщат в ценно попълнение за нашия състав", информираха от клуба чрез официалния си профил в социалната платформа Фейсбук и добавиха:

"Убедени сме, че с таланта, трудолюбието и характера си Джереми ще помогне на Ямбол да бъде още по-конкурентоспособен през новия сезон".

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