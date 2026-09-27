Левски загуби от Пирот в контрола

Левски загря за участието си в турнира в памет на Пенка Стоянова със загуба от отбора на Пирот със 78:93 при гостуването си в Сърбия в контролна среща.

Двубоят на "сините" срещу сръбския противник беше оспорван през по-голямата си част, но в заключителните минути домакините успяха да натрупат по-сериозна преднина.

Това беше трета контрола за Левски от началото на предсезонната подготовка, като до момента балансът на тима е 2 победи и 1 загуба.

Следващите мачове за "сините" ще бъдат именно на турнира в памет на Пенка Стоянова, който ще се проведе в Пловдив на 2 и 3 октомври.

Снимка: Basketball Club Levski/Facebook

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