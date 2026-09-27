Невероятна тройка със сирената на Джеди Осман потопи Панатинайкос, ПАОК мечтае за трофей!

ПАОК Солун се класира за финала на гръцката Суперкупа, след като надделя над гранда Панатинайкос по крайно драматичен начин с 84:82. Интересното е, че тъкмо бившият играч на "зелените" от Атина Джеди Осман отбеляза победната тройка със сирената за края на двубоя.

Панатинайкос беше повел с 82:81 в последните секунди, след като Силвен Франсиско вкара тройка, но Осман отговори в последната атака, за да изпрати отбора на Андреа Тринкиери на финала днес. Там турското крило и компания ще се изправят срещу Александър Везенков и Олимпиакос, които очаквано надделяха над АЕК с 93:80 в първия полуфинал в Перистери.

"Играхме срещу отбор, който доминира в Европа през последните години и беше много труден мач", каза Осман след края на срещата. "Нашата цел беше да останем в мача и да го спечелим. Вярваме си един на друг, вярваме в системата и съм много щастлив, че успяхме да победим", добави опитното крило.

Осман, който напусна Панатинайкос, за да се присъедини към ПАОК това лято, заяви, че солунският клуб иска да изгради ясна идентичност в началото на сезона.

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"Изграждаме нещо ново. Искаме нашите съперници да се чувстват некомфортно, когато играят срещу нас. Ще се борим във всеки мач", каза той.

Запитан за решаващия кош срещу стария си клуб, Осман отговори, че увереността е направила момента по-лесен за справяне:

"Мисля, че тези стрелби са най-лесните. Трябва да ги изпълняваш с увереност. Точно това направих и съм много щастлив, че топката влезе".

Осман беше поздравен и от бившите си съотборници от Панатинайкос след мача.

"Те са мои братя", каза той. "На терена играем като противници, но след това винаги сме приятели. Аз ги поздравих, а те поздравиха мен. Те също изиграха добър мач", допълни сребърният медалист от ЕвроБаскет 2025 с Турция.

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Старши треньорът на Панатинайкос Желко Обрадович поздрави ПАОК, но посочи борбата под коша и стрелбата на своя отбор като решаващи фактори.

"Поздравления за ПАОК за победата", каза Обрадович. "Много съм доволен от начина, по който се бориха моите играчи. Продължихме по същия начин, по който играхме в приятелските мачове и в началото на сезона.

"Беше очевидно, че стреляхме много зле, а през първото полувреме им дадохме много възможности да отбележат от втори шанс. Те взеха 13 борби в нападение, така че вярвам, че ключът беше там", обясни още легендарният сръбски специалист.

Обрадович коментира и последната атака, когато ПАОК намери Осман за победния кош.

"В края на мача е различно", отбеляза той. "Вкарахме два трудни коша с много добра концентрация от моите играчи, а в последната атака на ПАОК тези неща могат да се случат. Не контролирахме борбата и те вкараха. Още веднъж, поздравления за ПАОК", показа джентълменство Обрадович.

Снимка: PAOK BC/ΚΑΕ ΠAOK/Facebook

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