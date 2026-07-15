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От Ямбол за треньора Тодор Тодоров: Изборът не е случаен

  • 15 юли 2026 | 12:04
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От Ямбол за треньора Тодор Тодоров: Изборът не е случаен

Баскетболен клуб Ямбол вече представи Тодор Тодоров като нов старши треньор на представителния мъжки отбор в началото на юли, а по-рано днес публикува в социалните мрежи позиция, че изборът на специалиста не е случаен.

"Изборът ни не е случаен. В лицето на Тодор Тодоров виждаме специалист, който споделя визията на клуба за изграждането на боеспособен отбор с основно български състезатели, съчетан с последователно развитие на собствените ни млади таланти. Освен работата с представителния тим, той ще има активна роля и в подпомагането на школата, като ще работи съвместно с треньорите за развитието и израстването на младите баскетболисти на Ямбол", написаха от клуба във Фейсбук.

"Още в началото на процеса ръководството проведе разговори и отправи предложение към един от най-уважаваните ямболски специалисти – Стойо Чолаков. Той прецени, че на този етап няма възможност да поеме ангажимента към представителния отбор, поради което клубът насочи усилията си към привличането на треньор, който да реализира заложената дългосрочна визия.

След внимателен анализ изборът ни се спря на Тодор Тодоров – специалист, който освен амбицията да изгради конкурентоспособен мъжки състав, приема и като лична кауза развитието на младите български състезатели и активната работа с треньорите и талантите от школата на БК Ямбол.

Убедени сме, че с неговия професионализъм, опит и отдаденост ще поставим основите на един устойчив модел, в който все повече наши юноши ще намират своето място в представителния отбор. Пожелаваме на Тодор Тодоров здраве, успешна работа и много победи със златисто-синия екип! Добре дошъл в семейството на БК Ямбол", добавиха от ямболския клуб.

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