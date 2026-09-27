Бъди Хийлд си намери нов дом, този път премина в Чикаго

Чикаго Булс разменя избрания в първия кръг на драфта в Националната баскетболна асоциация (НБА) Роб Дилингам с Шарлът Хорнетс и за сделката ще получи ветерана Бъди Хийлд заедно с парична компенсация, съобщава ESPN.

21-годишният Дилингам ще премине в третия си отбор в Лигата, докато 33-годишният Хийлд беше трансфериран по-рано през седмицата от Атланта в Хорнетс заедно с гарда Райън Нембхард и парична сума срещу крилото Дориан Фини-Смит.

Сан Антонио Спърс избра Дилингам под номер 8 в драфта на НБА през 2024 година (от университета Кентъки) и го прати в Минесота още същия ден. Тимът на Тимбъруулвс прехвърли Дилингам в Булс на 5 февруари тази година.

Плеймейкърът влизаше предимно като резерва и записа показатели от 9,6 точки, 3 борби, 2,8 асистенции средно на мач, като игра в 30 двубоя за Чикаго през миналия сезон.

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Снимки: Gettyimages