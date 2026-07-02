Тодор Тодоров пое новака Ямбол

Баскетболен клуб Ямбол представи новия старши треньор на мъжкия отбор за сезон 2026/2027 в Националната баскетболна лига - Тодор Тодоров.

"Тодоров е име, което се ползва с уважение в българския баскетбол. Възпитаник на школата на Спартак Плевен, той посвещава по-голямата част от своята състезателна кариера на клуба и се утвърждава като един от емблематичните играчи на плевенския баскетбол. Като център той се отличава със своята борбеност, лидерски качества и отдаденост към играта.

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След края на активната си кариера Тодор Тодоров поема по треньорския път, където бързо доказва своите качества. Работи успешно в школата на Спартак Плевен, допринасяйки за развитието на множество млади таланти, а впоследствие получава възможност да води и мъжкия отбор на клуба. През последните години той на два пъти застава начело на представителния тим на Спартак Плевен в ключови моменти за клуба, като успява да го изведе до полуфиналите на Националната баскетболна лига", написаха от клуба в социалната платформа Фейсбук и добавиха:

"Натрупва сериозен опит и в националните гарнитури на България, където работи като помощник-треньор на формациите до 16 и до 18 години, а по-късно е назначен и за селекционер на националния отбор до 20 години. Със своята дисциплина, професионализъм и умение да изгражда колективи, Тодор Тодоров пристига в Ямбол с амбицията да надгради традициите на клуба и да върне отбора сред водещите сили в българския баскетбол. Тодоров е третият плевенчанин, който ще води мъжкият отбор на Ямбол. Другите двама са треньорът от "Залата на славата" на ямболския баскетбол - легендата Иван Стоянов-Баджо (1961-1969) и Петър Петров (2015-2017)."

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