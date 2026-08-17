Ямбол се подсили с американски гард

Новакът в Sesame Национална баскетболна лига представи като ново попълнение американския гард Джейлън Йънг.

Роденият в Далас баскетболист е на 25 години и има ръст от 188 сантиметра. През миналия сезон той играе за чешкия Усти над Лабем, за който записва средно по 8,5 точки, 3 борби, 3 асистенции и 1,2 откраднати топки средно на мач.

Преди това той преминава през Колежанското първенство на САЩ, където играе за университетите на Централна Флорида, Мемфис и Мериленд.

"Атлетичност, енергия и агресивна игра в защита – това са част от качествата, с които Джейлън Йънг идва в Ямбол.

Добре дошъл в Ямбол, Джейлън!", написаха от клуба в официалната си страница във Фейсбук.

Снимка: Баскетболен клуб ЯМБОЛ

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google