Манчестър Сити обяви рекордния трансфер на Буади

Манчестър Сити официално обяви трансфера на Аюб Буади от Лил, за когото ще плати фиксирана сума от 81,3 милиона паунда плюс още 4,3 милиона под формата на бонуси. Общата сума възлиза на 85,6 милиона лири (100 милиона евро), което прави мароканеца най-скъпия тийнейджър в историята на Премиър лийг. Неговият трансфер изпреварва значително този на Лени Йоро, за когото Манчестър Юнайтед плати именно на Лил 58,9 милиона паунда през 2024 година.

Манчестър Сити договори желания 100-милионен трансфер

Буади подписа договор за пет години с Манчестър Сити.

Това е втората много сериозна инвестиция по отношение на обновяването на халфовата линия на Сити, след като по-рано през това лято “гражданите” привлякоха Елиът Андерсън от Нотингам Форест срещу 116 милиона паунда. По-рано днес “Би Би Си” информира, че “гражданите” готвят и оферта в размер на 120 милиона паунда за полузащитника на Челси Енцо Фернандес.

Манчестър Сити е готов с оферта от 120 милиона паунда за Енцо Фернандес

Сити се раздели с четирима от халфовете си през настоящия прозорец. Бернардо Силва напусна по-рано през лятото, за да се присъедини към Реал Мадрид. Тижани Райндерс беше продаден на саудитския клуб Ал-Кадсия за 52 милиона паунда, докато Барселона подписа с Родри за 65 милиона паунда. Нюкасъл пък вече постигна договорка със Сити за Нико Гонсалес, за когото ще плати 52 милиона паунда.

“За мен Манчестър Сити е най-добрият клуб в света. Мечта е да бъда тук и да мога да се нарека играч на Сити. Прекарах по-голямата част от живота си в усилена работа, за да стана най-добрият футболист, който мога да бъда, и да стигна до върха на играта. Гледам Сити от много години и харесвам стила им на игра. Винаги се опитват да играят качествен футбол. И показаха, че са победители - този клуб сякаш е създаден да печели. Съставът е от световна класа, а Енцо Мареска е топ мениджър. Очаквам с нетърпение да играя на “Етихад”.

Имам много да се усъвършенствам. Само на 18 години съм. Доволен съм от напредъка, който постигнах досега, но също така знам, че мога да се усъвършенствам много. Това несъмнено е най-доброто място за мен да го направя. Този клуб иска трофеи и ще дам всичко, за да се уверя, че се борим за всеки такъв”, заяви Буади пред сайта на “гражданите”.

18-годишният талант има 96 мача за първия отбор на Лил и осем мача за националния отбор на Мароко.

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