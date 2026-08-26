Бруно Фернандеш разкри, че е гласувал за звезда на Арсенал за Играч на годината

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш спечели наградата на Асоциацията на професионалните футболисти (ПФА) за Играч на годината във вторник, изпреварвайки трима футболисти на Арсенал и две звезди на Манчестър Сити.

Бруно Фернандеш разкри, че е гласувал за футболист на Арсенал за наградата, която в крайна сметка спечели самият той. Капитанът на Манчестър Юнайтед бе отличен за изключителния си сезон 2025-26, в който счупи рекорда за асистенции във Висшата лига с 21.

Неговата форма помогна на Юнайтед да завърши на трето място и да се класира за Шампионската лига. Португалецът пристигна на церемонията във вторник в Манчестърската опера заедно със съпругата си Ана Пиньо и даде интервю на червения килим.

Поредно престижно отличие за Бруно Фернандеш

Тъй като номинираните нямат право да гласуват за себе си, Фернандеш е трябвало да подкрепи съперник. 31-годишният футболист призна: „Няма да кажа кой беше, но гласувах за играч на Арсенал. Те бяха невероятни, много силни, много трудни за побеждаване. Отбор, който беше много успешен не само във Висшата лига, но и в европейските турнири.

Достигането до финала на Шампионската лига беше нещо невероятно от тяхна страна, както и това, че се задържаха в надпреварата толкова дълго. Това е нещо, с което трябва да се гордеят. И мисля, че заслужават цялото уважение, което Висшата лига трябва да им отдаде.“

В крайна сметка обаче вотът на Фернандеш се оказа без значение, тъй като той спечели голямата награда. „Беше специален сезон за мен в индивидуален план“, коментира полузащитникът.

„И очевидно съм много горд с всички, които решиха да ми помогнат. Не бях мислил много за рекорда (за асистенции), докато вие, журналистите, не започнахте да го коментирате толкова много. Разбира се, когато започнеш да се доближаваш, започваш да мислиш за това. Но мисля, че това повлия повече на нашите нападатели, отколкото на мен.

Понякога те дори забравяха за собствената си игра, за да ми дадат възможност да направя асистенция. Но съм много щастлив, защото асистенциите означават, че някой вкарва голове, а ако аз асистирам, значи Манчестър Юнайтед вкарва голове.

Очевидно ние не играем тенис. Не играем само за себе си. Играем футбол. Играем в отбор. Играем за нашия клуб. Играем за нашите фенове. И няма нищо по-специално от това.

Много е хубаво да носиш тази отговорност, защото е нещо приятно. Нещо, на което можеш да се наслаждаваш. Разбира се, трябва да се справяш с нея. Невинаги е лесно, но мисля, че е по-добре да имаш това напрежение, отколкото никакво.“

Фернандеш коментира и разочароващата загуба на Юнайтед с 0:2 като гост на новака Хъл в събота, с която отборът на Майкъл Карик започна сезона по лош начин.

„Изоставаме с три точки от мястото, където искахме да бъдем в този момент“, призна той. „Предстои ни домакински мач, който искаме да спечелим. Това е мачът. И ще се опитаме да вземем точките, които са пред нас.“

В неделя Юнайтед е домакин на Ипсуич.

Bruno Fernandes is the PFA Players’ Player of the Year 🏆



Voted for by the players. pic.twitter.com/CPkxcnVNVY — PFA (@PFA) August 25, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages