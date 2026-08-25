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  3. Поредно престижно отличие за Бруно Фернандеш

Поредно престижно отличие за Бруно Фернандеш

  • 25 авг 2026 | 17:48
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Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш спечели наградата „Играч на годината“ на Асоциацията на професионалните футболисти за сезон 2025/26. Португалецът изпревари Деклан Райс, Ерлинг Холанд, Раян Шерки, Габриел Магаляеш и Давид Рая. По този начин Фернандеш добави още едно престижно индивидуално отличие, след като вече бе избран за "Играч на сезона в Премиър лий", както и за Футболист на годината на Асоциацията на футболните журналисти.

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Плеймейкърът на "червените дяволи" изигра исторически сезон с екипа на Юнайтед и завърши кампанията в Премиър лийг с 9 гола и рекордните 21 асистенции, като подобри постижението от 20 голови подавания, което досега се споделяше от Тиери Анри и Кевин Де Бройне. Последната му асистенция дойде в заключителния мач срещу Брайтън, с което португалецът окончателно остана еднолично на върха по този показател в рамките на един сезон.

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Освен рекорда за асистенции той счупи и клубния рекорд на Дейвид Бекъм за най-много голови подавания от играч на Манчестър Юнайтед в рамките на един сезон – още един показател за огромното му влияние върху играта на „червените дяволи“. С наградата на Фернандеш вече има най-значимите индивидуални отличия за сезона в английския футбол.

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Снимки: Gettyimages

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