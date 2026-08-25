Скоулс: По-добре Бруно Фернандеш да си държи устата затворена

Пол Скоулс остро разкритикува изказванията на капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш след загубата на „червените дяволи“ в първия кръг на Висшата лига срещу Хъл Сити с 0:2.

Поражението на стадион „МКМ“ миналата събота бе подпечатано с два допуснати гола от статични положения през първото полувреме срещу новака Хъл, който мнозина сочат като фаворит за изпадане. В края на мача капитанът отправи критики към отбора, заявявайки, че са допуснати „същите грешки като миналия сезон [в гостуванията]“.

Бруно Фернандеш: Същата грешка, която направихме и през миналата кампания

„Във всеки мач като гост им даваме твърде много притежание на топката. През първите 20 минути вратарят беше този, който докосна топката най-много. Трябваше да пресираме повече, да бъдем по-агресивни и отново трябва да работим върху статичните положения и да не допускаме такива голове. Срещу такива отбори те чакат точно този момент“, отбеляза португалският национал.

В подкаста „The Good, The Bad & The Football“ Скоулс не пощади номер 8: „Бих искал да знам какво има предвид с това. Какви грешки са допускали? Особено когато той самият се представя по този начин, мисля, че е по-добре да си държи устата затворена. Той също не направи най-доброто си представяне“.

Манчестър Юнайтед отново излиза на терена в неделя, у дома, срещу друг новак в Премиър лийг – Ипсуич.

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Снимки: Imago