От Манчестър Юнайтед обявиха привличането на Балеба

От Манчесът Юнайтед обявиха официално привличането на Карлос Балеба. Камерунецът е подписал договор до лятото на 2031 година с опция за удължаването му с един сезон. 22-годишният полузащитник бе желан на “Олд Трафорд” още преди година, но в крайна сметка едва сега “червените дяволи” успяха си осигурят услугите му. 20-кратните шампиони ще платят 65 милиона паунда плюс още 5 под формата на бонуси за футболиста на досегашния му тим Брайтън.

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Миналия сезон Балеба изигра 31 мача във Висшата лига, класирайки се сред първите осем процента играчи по комбинирани шпагати и прихващания, както и сред първите един процент по спечелени втори топки, помагайки на Брайтън и Хоув Албиън да се класира за Конферентната лига на УЕФА.

“Невероятно е да се присъединя към клуба на мечтите си. Да играя на “Олд Трафорд” винаги е било нещо специално, но възможността да го направя като играч на Манчестър Юнайтед ще бъде истинска чест. Нямам търпение да започна работа с Майкъл Карик. Неговият опит и познания за играта го правят перфектния треньор, който ще ми помогне да достигна до най-високо ниво. Амбицията на всички в клуба е кристално ясна, бъдещето вълнуващо и аз съм напълно решен да изиграя своята роля в постигането на успехи, на които сме способни заедно”, заяви Балеба.

Халфът е третото попълненеи в полузащитата на тима, след като по-рано това лято бяха привлечени Юри Тилеманс и Андрей Сантош.

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