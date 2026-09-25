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Анди Керъл разкри болезнена тайна

  • 25 сеп 2026 | 01:43
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Анди Керъл разкри болезнена тайна

Бившият английски национал Анди Керъл разкрива в автобиографията си, че е станал жертва на сексуално посегателство от страна на мъж през 2021 г. 37-годишният футболист описва подробностите в книгата си, озаглавена „Owning it“. Като жертва на сексуално посегателство, на Керъл автоматично е била гарантирана анонимност, пише ДПА.

Керъл разкрива, че инцидентът се е случил в дома му по време на втория му престой в Нюкасъл Юнайтед. Извършителят – приятел на бившата му партньорка, която по това време е отсъствала – по-късно е осъден на три години затвор, като Керъл е дал показания в съда.

Бившият нападател на Ливърпул и Уест Хям, който понастоящем е играч и съсобственик на клуба от „Нешънъл Лийг Саут“ (National League South) Дагенъм енд Редбридж, споделя, че инцидентът се е случил, докато е спял. След това той изхвърля мъжа от къщата и го поваля в безсъзнание, когато той се опитва да влезе обратно.

„Станах жертва на сексуално посегателство – ето, казах го. Страшно е дори да се мисли за това, а досега само неколцина знаеха за случилото се.

Толкова дълго избягвах издателя си, че вероятно са си помислили, че съм се отказал в последния момент. Страшно е да се говори за това, но то ме е направило човека, който съм днес, точно толкова, колкото и хубавите неща. И ако това, че говоря за случилото се, помогне дори на един човек – значи е добре и си е струвало.

Това, което ми се случи, засегна всеки аспект от живота ми. Мислех за него всеки ден, което затрудняваше съсредоточаването върху каквото и да било друго, включително футбола... Травмата от случилото се не е изчезнала“, споделя Керъл.

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