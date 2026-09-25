Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Норвегия
  3. Холанд изведе Норвегия до победа в скандинавско голово шоу

Холанд изведе Норвегия до победа в скандинавско голово шоу

  • 25 сеп 2026 | 00:16
  • 595
  • 1
Холанд изведе Норвегия до победа в скандинавско голово шоу

Норвегия стартира с победа новото издание на Лигата на нациите, а над всички отново бе Ерлинг Холанд. Нападателят отбеляза два гола при успеха с 3:2 над Дания в скандинавско дерби. Тимът на Стале Солбакен поведе рано с два гола. Датчаните отговориха бързо, а след час игра изравниха. Холанд отбеляза победното попадение в 74-ата минута.

Норвежците започна уверено и имаха преимущество в началото. Въпреки това първата по-опасна ситуация бе пред вратата на домакините. Удар на Патрик Доргу бе отразен от вратаря Ниланд. Малко по-късно Кристенсен стреля неточно. Домакините обаче поведоха в 14-ата минута. Датчаните не успяха да изчистят топката и я загубиха в опасна зона. Йодегор пусна към Оскар Боб и той откри резултата. Много бързо авансът на Норвегия се увеличи. Четири минути по-късно Холанд, който до този момент почти не бе играл с топката, бе изведен от Нуса и прати топката в мрежата. Дания успя да отговори в 25-ата минута, когато Дамсгор намали с прекрасен удар от фал.

След трите попадения за кратък период темпото спадна и опасните положения намаляха. Към края на полувремето тимът на Солбакен можеше да стигне до трети гол. Филип Йоргенсен направи отлично спасяване след удар на Патрик Берг, който получи топката от Холанд. В добавеното време и Ниланд трябваше да се намесва след изстрел на Меле.

Датчаните започнаха по-активно втората част и държаха инициативата. Техните усилия дадоха резултат и след час игра те стигнаха до изравняване. След ъглов удар Ниланд отрази удар с глава на Хюлманд, но Хойлунд реагира най-бързо и се разписа. Попадението даде още по-голяма увереност на гостите и те търсеха пълен обрат. В 69-ата минута те бяха много близо. Хойлунд бе изведен отлично от Хьойберг и стреля от въздуха. Вратарят отклони топката и тя разтресе гредата.

Норвегия имаше сериозни проблеми, но разполагаше с Ерлинг Холанд. В 74-ата минута голмайсторът на Манчестър Сити направи резултата 3:2. След ъглов удар Йодегор намери Холанд и той не сбърка. Попадението промени ритъма на мача и домакините отново взеха контрола. Те създадоха още възможности, но до нов гол не се стигна. В добавеното време Давид Волфе получи втори жълт картон, но вече бе късно датчаните да се възползват от това.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Хибърниън си намери нов треньор

Хибърниън си намери нов треньор

  • 24 сеп 2026 | 20:01
  • 1091
  • 1
Зидан: По-емоционално е да дебютираш като селекционер, отколкото като играч

Зидан: По-емоционално е да дебютираш като селекционер, отколкото като играч

  • 24 сеп 2026 | 20:00
  • 1718
  • 1
Лигата на нациите на нациите се завърна с осем мача

Лигата на нациите на нациите се завърна с осем мача

  • 24 сеп 2026 | 23:55
  • 20431
  • 25
Агире знае, че го чака много работа, но е оптимист

Агире знае, че го чака много работа, но е оптимист

  • 24 сеп 2026 | 18:59
  • 1569
  • 0
Якуинта: Спечелих Световно, а ме смятат за мафиот, Спалети щеше да ми счупи ръката на канадска борба

Якуинта: Спечелих Световно, а ме смятат за мафиот, Спалети щеше да ми счупи ръката на канадска борба

  • 24 сеп 2026 | 18:53
  • 6530
  • 3
Контузия може да извади защитник на Марсилия от игра за месеци

Контузия може да извади защитник на Марсилия от игра за месеци

  • 24 сеп 2026 | 18:28
  • 1318
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

  • 24 сеп 2026 | 23:42
  • 12203
  • 90
Лигата на нациите на нациите се завърна с осем мача

Лигата на нациите на нациите се завърна с осем мача

  • 24 сеп 2026 | 23:55
  • 20431
  • 25
Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите

Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите

  • 24 сеп 2026 | 19:04
  • 15516
  • 55
Байерн шокира Апоел в "Арена София" на старта на Евролигата

Байерн шокира Апоел в "Арена София" на старта на Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 21:00
  • 9125
  • 0
Обявиха идеалната 11-ка в българския футбол, Левски с петима играчи

Обявиха идеалната 11-ка в българския футбол, Левски с петима играчи

  • 24 сеп 2026 | 19:02
  • 16000
  • 44
Официално: документите бяха подадени преди минути, Левски с нов мажоритарен собственик

Официално: документите бяха подадени преди минути, Левски с нов мажоритарен собственик

  • 24 сеп 2026 | 12:28
  • 42773
  • 212