Холанд изведе Норвегия до победа в скандинавско голово шоу

Норвегия стартира с победа новото издание на Лигата на нациите, а над всички отново бе Ерлинг Холанд. Нападателят отбеляза два гола при успеха с 3:2 над Дания в скандинавско дерби. Тимът на Стале Солбакен поведе рано с два гола. Датчаните отговориха бързо, а след час игра изравниха. Холанд отбеляза победното попадение в 74-ата минута.

Норвежците започна уверено и имаха преимущество в началото. Въпреки това първата по-опасна ситуация бе пред вратата на домакините. Удар на Патрик Доргу бе отразен от вратаря Ниланд. Малко по-късно Кристенсен стреля неточно. Домакините обаче поведоха в 14-ата минута. Датчаните не успяха да изчистят топката и я загубиха в опасна зона. Йодегор пусна към Оскар Боб и той откри резултата. Много бързо авансът на Норвегия се увеличи. Четири минути по-късно Холанд, който до този момент почти не бе играл с топката, бе изведен от Нуса и прати топката в мрежата. Дания успя да отговори в 25-ата минута, когато Дамсгор намали с прекрасен удар от фал.

Haaland scores twice in a Norway win 🤖#NationsLeague pic.twitter.com/zAXAaeo8BH — UEFA EURO (@UEFAEURO) September 24, 2026

След трите попадения за кратък период темпото спадна и опасните положения намаляха. Към края на полувремето тимът на Солбакен можеше да стигне до трети гол. Филип Йоргенсен направи отлично спасяване след удар на Патрик Берг, който получи топката от Холанд. В добавеното време и Ниланд трябваше да се намесва след изстрел на Меле.

Датчаните започнаха по-активно втората част и държаха инициативата. Техните усилия дадоха резултат и след час игра те стигнаха до изравняване. След ъглов удар Ниланд отрази удар с глава на Хюлманд, но Хойлунд реагира най-бързо и се разписа. Попадението даде още по-голяма увереност на гостите и те търсеха пълен обрат. В 69-ата минута те бяха много близо. Хойлунд бе изведен отлично от Хьойберг и стреля от въздуха. Вратарят отклони топката и тя разтресе гредата.

Норвегия имаше сериозни проблеми, но разполагаше с Ерлинг Холанд. В 74-ата минута голмайсторът на Манчестър Сити направи резултата 3:2. След ъглов удар Йодегор намери Холанд и той не сбърка. Попадението промени ритъма на мача и домакините отново взеха контрола. Те създадоха още възможности, но до нов гол не се стигна. В добавеното време Давид Волфе получи втори жълт картон, но вече бе късно датчаните да се възползват от това.

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Снимки: Imago