Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лихтенщайн
  3. Литва взе своето срещу Лихтенщайн

Литва взе своето срещу Лихтенщайн

  • 25 сеп 2026 | 00:26
  • 138
  • 0
Литва взе своето срещу Лихтенщайн

Литва не допусна изненада и се наложи с 2:0 в гостуването си на Лихтенщайн от първия кръг на Лигата на нациите. Така момчетата от Източна Европа оглавиха втора група на най-ниската дивизия "D" на турнира на УЕФА, където има само още един отбор в лицето на Азербайджан, който тази вечер почива.

След нулево първо полувреме гостите от Балтийския полуостров съумяха да намерят път към съперниковата врата. Това се случи в 53-тата минута, когато Лукас Михелбринк оплете топката в мрежата зад Бенямин Бюхел.

Малко след това в 66-ата минута дойде и второто попадение. То бе реализирано от Артур Должников, който оформи крайния резултат, давайки уверен старт на балтийците.

СНИМКА: Futebol Lituano// TWITTER

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Хибърниън си намери нов треньор

Хибърниън си намери нов треньор

  • 24 сеп 2026 | 20:01
  • 1091
  • 1
Зидан: По-емоционално е да дебютираш като селекционер, отколкото като играч

Зидан: По-емоционално е да дебютираш като селекционер, отколкото като играч

  • 24 сеп 2026 | 20:00
  • 1717
  • 1
Лигата на нациите на нациите се завърна с осем мача

Лигата на нациите на нациите се завърна с осем мача

  • 24 сеп 2026 | 23:55
  • 20421
  • 25
Агире знае, че го чака много работа, но е оптимист

Агире знае, че го чака много работа, но е оптимист

  • 24 сеп 2026 | 18:59
  • 1568
  • 0
Якуинта: Спечелих Световно, а ме смятат за мафиот, Спалети щеше да ми счупи ръката на канадска борба

Якуинта: Спечелих Световно, а ме смятат за мафиот, Спалети щеше да ми счупи ръката на канадска борба

  • 24 сеп 2026 | 18:53
  • 6525
  • 3
Контузия може да извади защитник на Марсилия от игра за месеци

Контузия може да извади защитник на Марсилия от игра за месеци

  • 24 сеп 2026 | 18:28
  • 1317
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

  • 24 сеп 2026 | 23:42
  • 12177
  • 90
Лигата на нациите на нациите се завърна с осем мача

Лигата на нациите на нациите се завърна с осем мача

  • 24 сеп 2026 | 23:55
  • 20421
  • 25
Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите

Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите

  • 24 сеп 2026 | 19:04
  • 15511
  • 55
Байерн шокира Апоел в "Арена София" на старта на Евролигата

Байерн шокира Апоел в "Арена София" на старта на Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 21:00
  • 9118
  • 0
Обявиха идеалната 11-ка в българския футбол, Левски с петима играчи

Обявиха идеалната 11-ка в българския футбол, Левски с петима играчи

  • 24 сеп 2026 | 19:02
  • 15995
  • 44
Официално: документите бяха подадени преди минути, Левски с нов мажоритарен собственик

Официално: документите бяха подадени преди минути, Левски с нов мажоритарен собственик

  • 24 сеп 2026 | 12:28
  • 42768
  • 212