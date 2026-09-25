Литва взе своето срещу Лихтенщайн

Литва не допусна изненада и се наложи с 2:0 в гостуването си на Лихтенщайн от първия кръг на Лигата на нациите. Така момчетата от Източна Европа оглавиха втора група на най-ниската дивизия "D" на турнира на УЕФА, където има само още един отбор в лицето на Азербайджан, който тази вечер почива.



След нулево първо полувреме гостите от Балтийския полуостров съумяха да намерят път към съперниковата врата. Това се случи в 53-тата минута, когато Лукас Михелбринк оплете топката в мрежата зад Бенямин Бюхел.



Малко след това в 66-ата минута дойде и второто попадение. То бе реализирано от Артур Должников, който оформи крайния резултат, давайки уверен старт на балтийците.



СНИМКА: Futebol Lituano// TWITTER

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