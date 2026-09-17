Поредица от проблеми за Хофенхайм преди мача с ОФИ Крит в Лига Европа

Подготовката на германския Хофенхайм за гостуването на ОФИ Крит в Лига Европа бе белязана от поредица от неуредици.

Тимът от Бундеслигата трябваше да излети със закъснение от летището в Карлсруе за срещата в четвъртък, което доведе до отлагане на предвидената пресконференция на гръцкия остров.

Когато медийната изява с треньора Кристиан Илцер и играча Ваутер Бургер все пак започна, макар и със 70 минути по-късно от предвиденото, се появиха нови технически трудности. Според агенция ДПА, нито един от двамата не е могъл да бъде видян или чут по време на излъчването.

Въпреки проблемите, от клуба съобщиха, че наставникът Илцер ще може да разчита на всички футболисти, които са пътували за Гърция.

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