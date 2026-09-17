Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Хофенхайм
  3. Поредица от проблеми за Хофенхайм преди мача с ОФИ Крит в Лига Европа

Поредица от проблеми за Хофенхайм преди мача с ОФИ Крит в Лига Европа

  • 17 сеп 2026 | 02:20
  • 265
  • 0
Поредица от проблеми за Хофенхайм преди мача с ОФИ Крит в Лига Европа

Подготовката на германския Хофенхайм за гостуването на ОФИ Крит в Лига Европа бе белязана от поредица от неуредици.

Тимът от Бундеслигата трябваше да излети със закъснение от летището в Карлсруе за срещата в четвъртък, което доведе до отлагане на предвидената пресконференция на гръцкия остров.

Когато медийната изява с треньора Кристиан Илцер и играча Ваутер Бургер все пак започна, макар и със 70 минути по-късно от предвиденото, се появиха нови технически трудности. Според агенция ДПА, нито един от двамата не е могъл да бъде видян или чут по време на излъчването.

Въпреки проблемите, от клуба съобщиха, че наставникът Илцер ще може да разчита на всички футболисти, които са пътували за Гърция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Карик: Вината за тази загуба е изцяло моя

Карик: Вината за тази загуба е изцяло моя

  • 17 сеп 2026 | 03:27
  • 231
  • 0
Симеоне: Днес бяхме постоянни през целия мач

Симеоне: Днес бяхме постоянни през целия мач

  • 17 сеп 2026 | 03:03
  • 198
  • 0
Ливърпул срещу Челси на 1/8-финала на Карабао Къп

Ливърпул срещу Челси на 1/8-финала на Карабао Къп

  • 17 сеп 2026 | 01:53
  • 1145
  • 0
Байерн (Мюнхен) вижда Ник Волтемаде като бъдещ заместник на Хари Кейн

Байерн (Мюнхен) вижда Ник Волтемаде като бъдещ заместник на Хари Кейн

  • 17 сеп 2026 | 01:37
  • 475
  • 1
Ново попълнение на Байер Леверкузен с контузия

Ново попълнение на Байер Леверкузен с контузия

  • 17 сеп 2026 | 01:21
  • 345
  • 0
Алфонсо Дейвис пропуска мачовете на Канада заради меден месец

Алфонсо Дейвис пропуска мачовете на Канада заради меден месец

  • 17 сеп 2026 | 01:00
  • 323
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

  • 16 сеп 2026 | 21:43
  • 128653
  • 306
И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

  • 16 сеп 2026 | 20:54
  • 100376
  • 355
България срещу Германия на осминафинала на Евроволей в София

България срещу Германия на осминафинала на Евроволей в София

  • 16 сеп 2026 | 21:11
  • 27440
  • 14
Барселона показа, че в момента няма граници

Барселона показа, че в момента няма граници

  • 17 сеп 2026 | 00:28
  • 14753
  • 62
Блестящо начало, но срамен край: Ман Юнайтед допусна пълен обрат от Брайтън и изхвърча от Карабао къп

Блестящо начало, но срамен край: Ман Юнайтед допусна пълен обрат от Брайтън и изхвърча от Карабао къп

  • 16 сеп 2026 | 23:55
  • 13141
  • 28
Бенфика подчини Милан за историческа победа

Бенфика подчини Милан за историческа победа

  • 16 сеп 2026 | 23:55
  • 11275
  • 17