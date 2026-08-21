Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Изненадващ избор за заместник на Салах са направили в Ливърпул

Изненадващ избор за заместник на Салах са направили в Ливърпул

  • 21 авг 2026 | 11:25
  • 3059
  • 2

От Ливърпул са започнали преговори с колегите си от Брайтън за крилото Янкуба Минте, съобщава “Атлетик”. На “Анфийлд” продължават да не са привлекли класен футболист, който да замести напусналия през това лято Мохамед Салах и изглежда именно Минте в момента е фаворит. 22-годишният гамбиец направи добра минала кампания, когато записа 3 гола и 4 асистенции в 36 мача. От “Атлетик” допълват, че двете страни се доближават до договорка и вероятно следващото предложение на “червените” ще успее да удовлетвори претенциите на “чайките”. Минте е оценяван на около 45 милиона евро.

Десен бек изглежда приключи с Ливърпул
Десен бек изглежда приключи с Ливърпул

Ливърпул ще започне сезона с нов наставник в лицето на Андони Ираола, който заменя на поста Арне Слот. До момента обаче от “Анфийлд” са не особено активни на трансферния пазар, където бе привлечен крилото на Осасуна Виктор Муньос и Жереми Жаке, но сделката за французина бе факт още преди месеци. Това поведение на шефовете на тима е още по-изненадващо на фона на това, че тимът бе напуснат и от други важни фигури в тима извън Салах като Анди Робъртсън и Ибрахима Конате, които преминаха съответно в Тотнъм и Реал Мадрид.

Ливърпул ще се задейства за Адам Уортън след трансфера на Къртис Джоунс
Ливърпул ще се задейства за Адам Уортън след трансфера на Къртис Джоунс
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Челси и Кристъл Палас се разбраха за защитник

Челси и Кристъл Палас се разбраха за защитник

  • 21 авг 2026 | 10:49
  • 958
  • 0
Голямата революция във футбола: новият бизнес на стадионите

Голямата революция във футбола: новият бизнес на стадионите

  • 21 авг 2026 | 10:18
  • 1770
  • 3
От Тотнъм продължават да харчат с широки пръсти, договориха крило на Ман Сити

От Тотнъм продължават да харчат с широки пръсти, договориха крило на Ман Сити

  • 21 авг 2026 | 10:13
  • 3153
  • 0
Това ли е краят на Френки де Йонг в Барселона?

Това ли е краят на Френки де Йонг в Барселона?

  • 21 авг 2026 | 09:47
  • 4199
  • 4
В Гъция след звучния шамар срещу ЦСКА: ОФИ чука на вратата на европейския елит

В Гъция след звучния шамар срещу ЦСКА: ОФИ чука на вратата на европейския елит

  • 21 авг 2026 | 09:28
  • 4595
  • 13
Галатасарай взе руски национал от московското Локо

Галатасарай взе руски национал от московското Локо

  • 21 авг 2026 | 08:20
  • 867
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

  • 20 авг 2026 | 22:56
  • 179353
  • 1466
Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

  • 21 авг 2026 | 07:10
  • 5113
  • 6
Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

  • 21 авг 2026 | 07:27
  • 5256
  • 5
Моуриньо: Никой няма да ни чака и сезон без трофей няма да е успешен за Реал Мадрид

Моуриньо: Никой няма да ни чака и сезон без трофей няма да е успешен за Реал Мадрид

  • 21 авг 2026 | 11:25
  • 814
  • 0
България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

  • 21 авг 2026 | 06:51
  • 5789
  • 5
Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

  • 21 авг 2026 | 00:08
  • 14140
  • 62