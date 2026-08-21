Изненадващ избор за заместник на Салах са направили в Ливърпул

От Ливърпул са започнали преговори с колегите си от Брайтън за крилото Янкуба Минте, съобщава “Атлетик”. На “Анфийлд” продължават да не са привлекли класен футболист, който да замести напусналия през това лято Мохамед Салах и изглежда именно Минте в момента е фаворит. 22-годишният гамбиец направи добра минала кампания, когато записа 3 гола и 4 асистенции в 36 мача. От “Атлетик” допълват, че двете страни се доближават до договорка и вероятно следващото предложение на “червените” ще успее да удовлетвори претенциите на “чайките”. Минте е оценяван на около 45 милиона евро.

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Ливърпул ще започне сезона с нов наставник в лицето на Андони Ираола, който заменя на поста Арне Слот. До момента обаче от “Анфийлд” са не особено активни на трансферния пазар, където бе привлечен крилото на Осасуна Виктор Муньос и Жереми Жаке, но сделката за французина бе факт още преди месеци. Това поведение на шефовете на тима е още по-изненадващо на фона на това, че тимът бе напуснат и от други важни фигури в тима извън Салах като Анди Робъртсън и Ибрахима Конате, които преминаха съответно в Тотнъм и Реал Мадрид.

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Снимки: Gettyimages