Ново попълнение на Байер Леверкузен с контузия

Защитникът на Байер (Леверкузен) Гела Дуе ще бъде извън терените за няколко седмици, след като е получил мускулна травма по време на тренировка.

От клуба съобщиха, че футболистът от Кот д'Ивоар е с увреждане на десния прасец. Диагнозата е била потвърдена след направен ядрено-магнитен резонанс, информира агенция ДПА.

Контузията на Дуе идва в неприятен момент за „аспирините“ – точно преди първия им мач от основната фаза на Лига Европа срещу шампиона на Словения Целие. В официалното изявление на клуба се казва, че 23-годишният бранител няма да бъде на разположение за следващите няколко седмици.

Байер (Леверкузен) привлече участника на Световното първенство преди две седмици от френския Страсбург. Гела Дуе, който е по-малък брат на френската звезда Дезире Дуе, се превърна в най-скъпата покупка на германския шампион през летния трансферен прозорец.

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Снимки: Gettyimages