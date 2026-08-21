Собственикът на Милан ще разговаря с Рафа Леао

Собственикът на Милан Джери Кардинале ще се срещне с играчите и щаба на отбора в Миланело днес. Според „Гадзета дело спорт“ босът на „росонерите“ ще проведе разговор с Рафаел Леао, за да обсъди бъдещето на португалския футболист в клуба. Босът на Милан се очаква в тренировъчната база само два дни преди дебютния мач на тима за сезон 2026-27 срещу Торино.

Според италианското издание Кардинале е планирал както групови срещи, така и индивидуални разговори. Целта му е да предаде своя ентусиазъм и близост към отбора и новия треньор Рубен Аморим.

📽️ Gerry Cardinale has just arrived at Milanello.pic.twitter.com/mKbTlJDTdZ — Milan Posts (@MilanPosts) August 21, 2026

В доклада се посочва, че трансферният пазар също ще бъде тема на дискусия. Очаква се Кардинале да проведе индивидуални срещи с някои играчи, включително Леао, както и с треньора Аморим, за да разбере дали наставникът има нужда от допълнителни попълнения преди края на трансферния прозорец на 1 септември.

„Гадзета“ повтаря, че Милан е готов да продаде Леао за около 50 милиона евро, но до момента единствено Галатасарай е изпратил официално предложение за португалското крило на стойност приблизително 40 милиона евро.

Договорът на Леао с Милан изтича през юни 2028 г., като той не е сигурен титуляр при Аморим през сезон 2026-27. По-рано през лятото както клубът, така и играчът признаха, че евентуална раздяла е възможна, но Леао все още не е получил подходящи оферти.

Милан работи и по продажбата на Фикайо Томори, който е привлякъл интереса на Астън Вила, както и на Юсуф Фофана и Кристофър Нкунку.

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