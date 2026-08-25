Бивш вратар на ЦСКА с нов отбор

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Бившият вратар на ЦСКА Густаво Бусато има нов отбор. 35-годишният страж подсили редиците на втородивизионния бразилски Куяба. Тимът се намира на 12-о място във временното класиране на бразилската Серия "Б". До момента Бусато бе част от третовизионния Кашиас.

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"Вратарят пристига, за да запълни празнината, оставена от Марсело Карне, който получи сериозна контузия и няма да играе отново през 2026 г. Карне скъса аддукторното сухожилие на десния си крак по време на победата с 3:1 над Сеара в Серия Б. Вратарят ще се нуждае от операция и първоначално се очаква да отсъства от четири до пет месеца.За да запълни празнината, Куяба разчита на опита на Густаво Бусато.

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На 35 години и висок 1,89 м, вратарят е играл в бразилски и международен футбол, включително в ЦСКА София в България и Кашиас, последния му клуб. Сега Бусато пристига с мисията да поеме вратата в решаващ момент от сезона, като Дурадо се бори да се доближи до G-6 на Серия Б", пишат от клуба при обяваването трансфера на Бусато.

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