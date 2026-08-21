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Подписаха договор за реконструкция на стадиона в Шумен

  • 21 авг 2026 | 09:18
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Подписаха договор за реконструкция на стадиона в Шумен

Вече официално е подписан договорът за реконструкция и реновиране на стадион „Панайот Волов“ в Шумен. Така Волов-Шумен 2007 ще има нов и модерен дом, като стойността на договора е близо 38 милиона лева. Община Шумен подписа с изпълнителя на обществената поръчка ДЗЗД „Волов“, в което участват „Автомагистрали – Черно море“ АД и „Планекс Варна“ ООД. Договорът включва изработването на техническия инвестиционен проект, изпълнението на строително-монтажните работи и авторския надзор. Реконструкцията предвижда обновяване на футболното игрище, лекоатлетическата писта, зоните за лекоатлетически дисциплини и северната трибуна. Ще бъдат изградени нови източна и западна трибуна, ново осветление и прилежаща инфраструктура. След реализацията на проекта Шумен ще разполага със съвременен спортен комплекс с условия за развитие на футбола и леката атлетика и за провеждане на спортни събития от по-висок ранг.

„Надяваме се още през септември месец да започне дейността. Нашите страсти и мечти минават през това да имаме база. Ако имаме финанси и нямаме база, няма как да се случат нещата. И двете са жизнено важни.“, сподели президентът на Волов-Шумен 2007 Иван Станчев.

Снимка: fcvolovshumen.com

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