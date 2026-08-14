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Иван Станчев: Очакваме официалните мачове с нетърпение

  • 14 авг 2026 | 09:12
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Иван Станчев: Очакваме официалните мачове с нетърпение

Волов-Шумен 2007 започва новата кампания с мач срещу Ботев (Нови пазар) от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига. Двубоят е утре, от 18:00 часа на стадион “Панайот Волов” в Шумен.

Иван Станчев, президент на клуба коментира пред клубния сайт.

„Вече очакваме официалните мачове с нетърпение. Въпреки че имаме амбиции за добро представяне, все пак гледаме на двубоя като една последна контрола. На следващ етап става по-интересно. Ако продължим, предполагам, че след това ще се срещнем с някой от по-сериозните отбори в групата, както се случи с Черноморец (Балчик) и Септември (Тервел) през миналия сезон. В последните години се изправихме срещу много силни отбори в турнира и ни отстраниха на косъм. Сега се надяваме, че стажът в групата ще ни помогне да продължим напред”.

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