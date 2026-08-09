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Черноморец (Балчик) обърна Волов Шумен 2007

  • 9 авг 2026 | 11:45
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Черноморец (Балчик) обърна Волов Шумен 2007

Черноморец (Балчик) завърши серията си от приятелски срещи с победа у дома над Волов Шумен 2007 с 2:1. Първото полувреме започна равностойно, като още в началото му беше прекратено за десетина минути, заради буря. В средата му гостите поведоха след контраатака, при която Жечко Йорданов отбеляза с удар по-диагонала. Домакините наложиха натиск и той се отплати 5 минути преди края на първата част. Йордан Радев центрира, а Кристи Яначков засече с глава, вратарят на гостите със сетни сили изби топката, но Толга Мюрвет я вкара в опразнената врата за 1:1.

В средата на второто полувреме едно от новите попълнения Стефан Стефанов отбеляза за 2:1, след като пое топката и с прецизен удар от границата на наказателното поле донесе победата на Черноморец.

Снимка: chernomoretsbalchik.com

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