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Млад футболист от Спартак (Варна) премина във Волов-Шумен 2007

  • 21 авг 2026 | 08:40
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Млад футболист от Спартак (Варна) премина във Волов-Шумен 2007

Александър Александров ще играе за Волов-Шумен 2007 през новия сезон на Североизточната Трета лига. На 20 години е. Крило, но може да играе на всички позиции в атака. Идва от Спартак (Варна), за който записа дебют в Първа лига, влизайки като резерва срещу Берое в края на месец май 2025 година. През сезон 2025/26 записва две участия с екипа на „соколите“ в турнира за купата на България, като в едното от тях е титуляр. Преди това Александров има срещи и във Втора лига, както и три двубоя за националния тим на България до 19-годишна възраст.

Снимка: fcvolovshumen.com

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