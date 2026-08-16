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Иван Станчев за победата на Волов Шумен 2007

  • 16 авг 2026 | 09:05
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Иван Станчев за победата на Волов Шумен 2007

Волов Шумен 2007 спечели у дома с 3:0 срещу Ботев (Нови пазар). Срещата е от първия квалификационен кръг на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

Волов Шумен 2007 с категоричен успех за купата на АФЛ
Волов Шумен 2007 с категоричен успех за купата на АФЛ

Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

“Рутинно си победихме, поне според мен. Ботев (Нови пазар) игра доста добре, дори започна доста равностойно мачът. Обаче си мисля, че ги превъзхождаме като качество на изпълнителите, като потенциал. Видя се, че те имат огромно желание. Приятно ме изненада играта на съперника, която беше агресивна, но не и груба”.

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