Аталанта загря за Апоел и Краев с победа в контрола срещу Атлетик Билбао

Аталанта записа минимална победа с 1:0 над Атлетик Билбао в последната си контрола преди старта на официалния сезон. Двубоят бе и за титлата от приятелския турнир „Акиле и Чезаре Бортолоти“ в 27-ото му издание. “Богинята” го спечели за първи път от 2018 г.

Единственото попадение в срещата реализира Никола Залевски непосредствено след почивката в 46-ата минута.

Мачът на „Гевис“ в Бергамо бе генерална репетиция за тима на Маурицио Сари преди първите му два сериозни изпита в рамките на една седмица.

На 20 август (четвъртък) италианците приемат Апоел (Тел Авив) с Андриан Краев в първия мач от плейофите на Лигата на конференциите. Само три дни по-късно на 23 август (неделя) е и стартът в Серия А срещу Сасуоло.

Аталанта влиза в сезона без контузените Шарл Де Кетеларе и Аханор.

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