Манчестър Сити вече преговаря за евентуалния заместник на Савиньо

Манчестър Сити работи по трансфера на крилото на Палмейрас Алан Елиас. Според Дейвид Орнстийн от “Ди Атлетик” 22-годишният бразилец е един от набелязаните играчи, които евентуално трябва да заменят Савиньо, който е пред трансфер в Тотнъм. Позицията на Палмейрас е, че Елиас няма да бъде продаден през това лято. В неговият договор има освобождаваща клауза, но тя е в доста висок размер - 100 милиона евро, така че едва ли Сити ще иска да я активира.

Фабрицио Романо също потвърждава за интереса на Сити и разкрива, че двата клуба водят преговори за цената на играча.

Алан е кадър на Палмейрас и проби в първия отбор през 2025 година. Оттогава той има 48 мача в местното първенство, като е отбелязал шест гола и е направил пет асистенции. Все още не е получавал повиквателна за националния отбор на Бразилия.

Вчера стана ясно, че Тотнъм е в напреднали преговори с Манчестър Сити за Савиньо и Мармуш, като според Мат Лоу от “Дъ Телеграф” сделката може да достигне общо 140 милиона паунда.

🚨🇧🇷 Manchester City have made contact with Palmeiras for 22 year old winger Allan as main option to replace Savinho.



Initial discussions took place over price; #MCFC feel there’s room for negotiations as player keen on move — follows @santi_j_fm.



🎥➕ https://t.co/I3pQouCrr8 pic.twitter.com/7ClePMjWee — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2026

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Снимки: Imago