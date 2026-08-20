Десен бек изглежда приключи с Ливърпул

Десният бек на Ливърпул Калвин Рамзи ще бъде преотстъпен на Сейнт Мирън до края на сезона, което на практика ще сложи край на кариерата на 23-годишния шотландец на "Анфийлд". Причината за това е, че настоящият контракт на бранителя с "червените" изтича през следващото лято, когато той ще стане свободен агент.

Рамзи вече е получил разрешение да пътува за родината си, за да премине медицински прегледи. Той си тръгва само с четири официални мача за първия отбор на Ливърпул, откакто подписа от Абърдийн срещу 4,2 милиона паунда през лятото на 2022 г. Развитието му в Мърсисайд беше възпрепятствано от редица контузии, а междувременно бе изпращан под наем в Престън Норт Енд, Болтън Уондърърс, Уигън Атлетик и Килмарнък.

Рамзи участва в предсезонното турне на Ливърпул в САЩ. 23-годишният десен бек записа игрови минути в пет двубоя от лятната подготовка, включително срещу Съндърланд, където се отчете и с асистенция за Федерико Киеза.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Calvin Ramsay leaves Liverpool and agrees to join St Mirren on loan until June 2027…



…currently out of contract in one year at #LFC. pic.twitter.com/YhVk2H9tUG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2026

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Снимки: Imago