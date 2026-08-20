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  3. Николай Грязин продължава битката за титлата в рали"Чили"

Николай Грязин продължава битката за титлата в рали"Чили"

  • 20 авг 2026 | 15:49
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Общо 56 екипажа са подали заявка за участие в макадамовото рали в Чили. В най-високата категория Rally1 ще се състезават десет автомобила, а в WRC2 се събират много силни пилоти, начело с българската звезда Николай Грязин, който е един от претендентите за световната титла.

Както беше съобщено по-рано, Есапека Лапи ще управлява третия автомобил Rally1 на Хюндай в Чили. Той ще се присъедини към двамата пилоти на отбора с пълна програма за сезона – Адриен Фурмо и Тиери Нювил.

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Тойота отново ще разчита на петима пилоти, както ще бъде във всички оставащи кръгове до края на сезона. Квинтетът на Тойота, състоящ се от Елфин Еванс, Сами Паяри, Такамото Кацута, Оливър Солберг и Себастиен Ожие, в момента заема първите пет места в генералното класиране на Световния рали шампионат.

М-Спорт Форд ще заложи на познатия си ирландски дует Джош Макърлийн и Джон Армстронг.

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Категорията WRC2 също може да се похвали със силно присъствие в Чили. Естонската звезда Роберт Вирвес, който доминира в класа през тази година, ще се изправи срещу сериозна конкуренция в лицето на испанеца Алехандро Кахон, пилотите на Ланча Йоан Росел и Николай Грязин, както и британеца Гъс Грийнсмит.

Местните братя Алберто и Педро Хелер също ще се стремят да се борят за челните позиции в WRC2, заедно с обещаващите парагвайски таланти Фабрицио Салдивар и Диего Домингес.

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Титлата в група Джуниър (JWRC) ще бъде решена в Чили. Шведът Кале Карлберг и турчинът Али Тюркан са основните претенденти за престижното отличие, като разликата между тях на върха в класирането е само три точки.

Следващият кръг от Световния рали шампионат ще се проведе в Парагвай следващата седмица. Рали Чили ще последва две седмици по-късно, от 10 до 13 септември.

Звездата на Тойота Ожие триумфира с победата в Чили през миналата година.

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Снимки: Gettyimages

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