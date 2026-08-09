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Титулярният навигатор на Ожие пропуснал рали "Финландия" заради смъртта на майка му

  • 9 авг 2026 | 11:37
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Венсан Ланде, който е титулярният навигатор на деветкратния световен рали шампион Себастиен Ожие, разкри причината, която го принуди да пропусне рали „Финландия“ миналата седмица.

В дните преди надпреварата беше обявено, че Ланде ще я пропусне поради лични причини, без да се дава допълнителна информация. Той беше заменен от Жулиен Инграсия, който се върна на пасажерската седалка до Ожие за още едно рали.

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А вчера самият Ланде разкри тъжната причина, която е наложила неговото отсъствие от състезанието в Юваскила. 34-годишният французин е загубил майка си.

„За моята майка, която си отиде твърде рано.

„Нейната смърт е причината аз да не участвам в рали „Финландия“.

„Искрени благодарности на всички, които се свързаха с мен и показаха своята подкрепа в този труден момент“, написа Ланде в своя профил във Фейсбук, прикачвайки черно-бяла снимка на него и майка му.

Очаква се Ланде да се завърне на пасажерската седалка за следващия кръг от Световния рали шампионат (WRC), който ще се проведе в Парагвай в края на месеца.

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