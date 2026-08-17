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Отново никой не успя да осуети чешката победа в рали „Барум“

  • 17 авг 2026 | 18:56
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Отново никой не успя да осуети чешката победа в рали „Барум“

30-годишният Адам Брезик (Шкода Фабия) спечели първата си победа в рали „Барум“, като 55-ото издание на легендарното асфалтово състезание беше пети кръг от сезона в Европейския рали шампионат.

Брезик излезе начело в четвъртата отсечка, която беше спряна заради катастрофа и контролира хода на ралито до последния 13-и етап, като решаваща за успеха му се оказа победната серия от неделя сутринт – Адам спечели първите минавания на митичните „Пиндула“ и „Семетин“, както и „Катеринице“. Така той удвои аванса си от под 10 секунди на над 21. След това до финала Адам си позволи да загуби няколко секунди, но взе най-голямата победа в кариерата си.

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Втори завърши лидерът в ERC Теему Сунинен (Шкода Фабия), който остана на 8,3 секунди от победителя в дебюта си в Чехия, а Андреа Мабелини (Ланча Ипсилон) се пребори за третото място в последната отсечка срещу европейския шампион Мико Марчик (Шкода Фабия), като на финала го победи с 1,3 секунди.

Големият фаворит – „Господин Барум“ Ян Копецки (Шкода Фабия) отпадна след шестата отсечка заради счупена джанта и повреда в спирачната система. Преди това Копецки вървеше втори и се бореше за първото място с Брезик.

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От 2012 година насам рали „Барум“ не е печелено от чужденец – за последно тогава това стори Юхо Ханинен (Шкода Фабия S2000). След това дойдоха 10 от 12-те победи на Копецки и по един успех на Вацлав Пех, Доминик Стритески и сега Брезик, като ралито не се проведе през 2020 заради коронавирус пандемията.

А от 2000 година насам чужденците, печелили в Злин са сред най-добрите рали пилоти в историята на ERC: Ренато Траваля (2002 и 2005 г.), Симон Жан-Жозеф (2004), Никола Вуйио (2007), Фреди Лоикс (2008 и 2010) и после Ханинен (2012).

Рекордна победа №12 за Копецки в рали „Барум“
Рекордна победа №12 за Копецки в рали „Барум“
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Снимки: Imago

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