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Рак отнесе една от звездите в златните години на Ланча

  • 17 авг 2026 | 17:24
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Рак отнесе една от звездите в златните години на Ланча

Светът на ралитата скърби за Алекс Фиорио. Бившият италиански пилот, един от главните герои в Световния шампионат между втората половина на 80-те и 90-те години на миналия век, почина на 61-годишна възраст след битка с рак на стомаха.

Самият Фиорио обяви публично за заболяването си само преди няколко месеца. През юни той избра лично да сподели в социалните мрежи, че се подлага на лечение, като по този начин обясни и драстичната загуба на тегло, която бе предизвикала безпокойството на много фенове. Той го направи с прямотата, която винаги го е отличавала, молейки да не получава съобщения на състрадание и посрещайки публично битка, която за съжаление приключи твърде рано.

Алекс Фиорио и златните години с Ланча

Роден в Торино на 10 март 1965 г., Алесандро Фиорио е син на Чезаре Фиорио – човекът, допринесъл за изграждането на един от най-славните периоди в спортната история на Ланча, а впоследствие заемал и поста спортен директор на Ферари във Формула 1.

След дебюта си с Фиат Уно Турбо, през 1987 Алекс спечели световната рали титла при серийните автомобили зад волана на Ланча Делта от Група N. Оттам дойде и скокът му при заводските пилоти, а в годините на доминация на Ланча, Фиорио се превърна в една от звездите на WRC.

Мики Биазион отново ще работи за Ланча
Мики Биазион отново ще работи за Ланча

През 1988 Алекс завърши на трето място в крайното класиране на шампионата, а година по-късно постигна най-престижния резултат в кариерата си: вицешампион за 1989 в WRC, като пред него завърши само световният шампион и голямата звезда на Ланча Мики Биазион (двамата са заедно на снимката). Този сезон окончателно утвърди Алекс сред най-добрите пилоти на неговото поколение.

В WRC Фиорио записа 10 подиума и 45 етапни победи, но така и не успя да спечели рали от световния шампионат.

Кариера, продължила далеч след ерата на Делта

След края на най-престижния си период с Ланча, Фиорио продължr да се състезава с различни автомобили и отбори, преминавайки през Форд Сиера RS Косуърт и впоследствие се върна към Делта с Астра Рейсинг.

В Европейския рали шампионат той успя да спечели три поредни издания на рали "Кипър", а през 2002 се завърна с програма в Световния шампионат за серийни автомобили с Мицубиши, като спечели и победа в категорията си в рали "Финландия".

В България Фиорио спечели един от най-големите си успехи в Европейския рали шампионат - първо място в рали "Албена" през 1998 година. Италианецът стартира с Надя Мацон като навигатор и зад волана на Форд Ескорт RS Cosworth от група А на Jolly Club. През този сезон Фиорио спечели две ралита в ERC и завърши 12-и в крайното класиране.

Снимка: Профил на Мики Биазион в Туитър

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