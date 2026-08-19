Висш служител на ФИФА оттегли подкрепата си към Инфантино

Един от вицепрезидентите на ФИФА оттегли подкрепата си от изпадналия в затруднение президент на световната футболна централа Джани Инфантино, заявявайки, че "неочакваното уволнение" на Кевин Ламур е било "капката, която преля чашата".

Позицията на французина Ламур като главен оперативен директор стана несъстоятелна, след като миналия месец той се разграничи от висшето ръководство на ФИФА и излезе с остро изявление, критикуващо Инфантино заради вече отхвърления му план за допускане на частни инвестиции в световните първенства.

Senior FIFA Official Withdraws Support From Embattled Infantino



One of FIFA’s vice presidents has withdrawn his support from the world football body’s embattled president, Gianni Infantino, saying the “unexpected dismissal” of critic Kevin Lamour was the “final straw”.… pic.twitter.com/dPr0NvI0w0 — Channels Television (@channelstv) August 19, 2026

В писмо, видяно от АФП, вицепрезидентът на ФИФА и член на съвета Шандор Чани от Унгария заявява, че Инфантино е "изгубил доверието, което преди това му гласувах".

"Убеждението ми, че сте способен да продължите да ръководите ФИФА успешно и ефективно в съответствие с общите ценности, които преди това бяха в основата на нашето сътрудничество, е подкопано“, казва Чани, милиардер, бизнесмен, банкер и ръководител на Унгарската футболна федерация, в писмото, изпратено до Инфантино във вторник.

#FIFA



FIFA vice-president Sandor Csanyi says he has lost the confidence in Gianni Infantino https://t.co/0J4CcHheAR — News18 Sports (@News18Sports) August 19, 2026

В писмото се цитират "редица спорни решения“ около тазгодишното Световно първенство, включително информация, че Инфантино е работил „по планове за възлагане на състезанията на ФИФА на външни изпълнители и предаването им в ръцете на външни страни“.

„Капката, която преля чашата, беше неочакваното уволнение на Кевин Ламур“, се казва в него, като се добавя, че то „сочи сериозни недостатъци в професионалната преценка, етичните стандарти и лидерството“.

Във вторник вицепрезидентът на европейската футболна централа УЕФА Лора Макалистър заяви, че уволнението на Ламур от ФИФА изпраща „дълбоко обезпокоително послание към всички нас, които се стремим към промяна“.

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