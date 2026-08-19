Висш служител на ФИФА оттегли подкрепата си към Инфантино

Един от вицепрезидентите на ФИФА оттегли подкрепата си от изпадналия в затруднение президент на световната футболна централа Джани Инфантино, заявявайки, че "неочакваното уволнение" на Кевин Ламур е било "капката, която преля чашата".
Позицията на французина Ламур като главен оперативен директор стана несъстоятелна, след като миналия месец той се разграничи от висшето ръководство на ФИФА и излезе с остро изявление, критикуващо Инфантино заради вече отхвърления му план за допускане на частни инвестиции в световните първенства.
В писмо, видяно от АФП, вицепрезидентът на ФИФА и член на съвета Шандор Чани от Унгария заявява, че Инфантино е "изгубил доверието, което преди това му гласувах".
"Убеждението ми, че сте способен да продължите да ръководите ФИФА успешно и ефективно в съответствие с общите ценности, които преди това бяха в основата на нашето сътрудничество, е подкопано“, казва Чани, милиардер, бизнесмен, банкер и ръководител на Унгарската футболна федерация, в писмото, изпратено до Инфантино във вторник.
В писмото се цитират "редица спорни решения“ около тазгодишното Световно първенство, включително информация, че Инфантино е работил „по планове за възлагане на състезанията на ФИФА на външни изпълнители и предаването им в ръцете на външни страни“.
„Капката, която преля чашата, беше неочакваното уволнение на Кевин Ламур“, се казва в него, като се добавя, че то „сочи сериозни недостатъци в професионалната преценка, етичните стандарти и лидерството“.
Във вторник вицепрезидентът на европейската футболна централа УЕФА Лора Макалистър заяви, че уволнението на Ламур от ФИФА изпраща „дълбоко обезпокоително послание към всички нас, които се стремим към промяна“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google