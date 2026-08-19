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Висш служител на ФИФА оттегли подкрепата си към Инфантино

  • 19 авг 2026 | 18:18
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Висш служител на ФИФА оттегли подкрепата си към Инфантино

Един от вицепрезидентите на ФИФА оттегли подкрепата си от изпадналия в затруднение президент на световната футболна централа Джани Инфантино, заявявайки, че "неочакваното уволнение" на Кевин Ламур е било "капката, която преля чашата".

Позицията на французина Ламур като главен оперативен директор стана несъстоятелна, след като миналия месец той се разграничи от висшето ръководство на ФИФА и излезе с остро изявление, критикуващо Инфантино заради вече отхвърления му план за допускане на частни инвестиции в световните първенства.

В писмо, видяно от АФП, вицепрезидентът на ФИФА и член на съвета Шандор Чани от Унгария заявява, че Инфантино е "изгубил доверието, което преди това му гласувах".

"Убеждението ми, че сте способен да продължите да ръководите ФИФА успешно и ефективно в съответствие с общите ценности, които преди това бяха в основата на нашето сътрудничество, е подкопано“, казва Чани, милиардер, бизнесмен, банкер и ръководител на Унгарската футболна федерация, в писмото, изпратено до Инфантино във вторник.

В писмото се цитират "редица спорни решения“ около тазгодишното Световно първенство, включително информация, че Инфантино е работил „по планове за възлагане на състезанията на ФИФА на външни изпълнители и предаването им в ръцете на външни страни“.

„Капката, която преля чашата, беше неочакваното уволнение на Кевин Ламур“, се казва в него, като се добавя, че то „сочи сериозни недостатъци в професионалната преценка, етичните стандарти и лидерството“.

Във вторник вицепрезидентът на европейската футболна централа УЕФА Лора Макалистър заяви, че уволнението на Ламур от ФИФА изпраща „дълбоко обезпокоително послание към всички нас, които се стремим към промяна“.

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