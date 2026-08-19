Теодор Иванов: Това са най-хубавите мачове

Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Капитанът на ЦСКА Теодор Иванов участва в пресконференцията на тима си преди утрешния мач с ОФИ Крит от плейофите на Лига Европа. Бранителят е на мнение, че тези двубои са най-хубавите и отборът е придобил самочувствие.

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“Това са най-хубавите мачове. Ние сме дошли да покажем едно добро лице и с помощта на Господ да преодолеем тима на ОФИ. Времето няма да е много по-различно от предишните мачове. Ние сме адаптирани и не би трябвало градусите да оказват някакво влияние. Победи срещу грандове дават самочувствие и мисля, че ние вече го придобиват. Освен това имаме играчи с много опит в европейски срещи”, каза Иванов.

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