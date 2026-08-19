Една различна гледна точка от стадион "Панкритио"

Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА
Стадион "Панкритио" на гръцкия остров Крит ще "ври и кипи" утре (20 август), когато един срещу друг ще се изправят отборите на местния ОФИ и ЦСКА в първи сблъсък от плейофите на Лига Европа.
Вечерта преди срещата обаче пред спортното съоръжение е доста спокойно и също толкова красиво, а камерата на Sportal.bg улови уникалната гледка, докато футболистите на Христо Янев провеждаха своята първа тренировка на гръцка земя.
Мачът между ОФИ и ЦСКА е утре от 21:00 часа, а нашата медия ще ви показва всичко по-интресно случващо се преди, по време и след сблъсъка на европейската сцена.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg