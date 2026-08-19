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Една различна гледна точка от стадион "Панкритио"

  • 19 авг 2026 | 21:53
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Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Стадион "Панкритио" на гръцкия остров Крит ще "ври и кипи" утре (20 август), когато един срещу друг ще се изправят отборите на местния ОФИ и ЦСКА в първи сблъсък от плейофите на Лига Европа.

Вечерта преди срещата обаче пред спортното съоръжение е доста спокойно и също толкова красиво, а камерата на Sportal.bg улови уникалната гледка, докато футболистите на Христо Янев провеждаха своята първа тренировка на гръцка земя.

Мачът между ОФИ и ЦСКА е утре от 21:00 часа, а нашата медия ще ви показва всичко по-интресно случващо се преди, по време и след сблъсъка на европейската сцена.

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Снимки: Sportal.bg

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