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Челси отдели четирима ненужни от основната група

  • 20 авг 2026 | 02:12
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Челси отдели четирима ненужни от основната група

Четирима футболисти на Челси тренират индивидуално, извън основната група на отбора. Според информация на „Скай Спортс“ става въпрос за защитниците Аксел Дисаси и Тосин Адарабиойо, както и за нападателите Николас Джаксън и Лиъм Делап. Тяхното бъдеще в клуба остава неясно.

Източникът уточнява, че настоящата ситуация е различна от тази с крилото Рахийм Стърлинг отпреди година, когато той беше принуден да използва базата на академията.

Отделената група провежда занимания по същото време като останалите играчи на Челси и има достъп до същите съоръжения на тренировъчния център на клуба.

На "Стамфорд Бридж" подхождат внимателно към ситуацията, след като през лятото ФИФА въведе нови правила, които на практика забраняват на клубовете да изолират нежелани играчи.

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