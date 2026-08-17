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Челси постави неочаквано висока цена на Педро Нето

  • 17 авг 2026 | 13:56
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Челси постави неочаквано висока цена на Педро Нето

Челси иска 100 милиона паунда за португалското крило Педро Нето, твърдят няколко източника, сред които "Би Би Си", "Дейли Мейл" и журналистът Бен Джейкъбс. 26-годишният футболист вече е договорил личните си условия с Ал-Хилал, а саудитският клуб е започнал разговори с лондончани, но все още не е отправил официална оферта. Манчестър Сити също проявяваше сериозен интерес към него.

Според "Дейли Мейл" лондончани са формирали тази неочаквано висока цена на базата на голямата пазарна стойност на фланговите нападатели през този трансферен прозорец. Визира се трансферът на Ян Диоманде, за когото Реал Мадрид може да плати 140 милиона евро, както и за подобната сума, която ПСЖ иска от Ливърпул за Брадли Баркола.

Челси плати на Уулвърхамптън 54 милиона паунда за Нето през 2024 година. Португалецът стартира като титуляр в последната контрола на лондончани срещу Реал Сосиедад и се представи доста добре.

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Снимки: Imago

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