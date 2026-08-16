От ФК Секирово: С Нефтохимик си разделихме по едно полувреме

2:2 приключиха в Раковски, местния Секирово и Нефтохимик (Бургас). Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

Хикс в Раковски

От ръководството на домакините с коментар пред клубния сайт.

“Двубоят се изигра пред сериозен зрителски интерес. Освен головете през първото полувреме изпуснахме още положения да затворим мача. През втората част обаче нещата коренно се промениха и гостите бяха по-добрият отбор. Общо взето си разменихме по едно полувреме и резултата е закономерен. Получихме поздравления от ръководството на Нефтохимик за добре изглеждащата вече база, която според тях и нас е една от най-добрите в Трета лига. Благодарим отново на всички фенове за подкрепата”.

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