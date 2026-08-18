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Петър Кюмюрджиев: Концентрация на макс

  • 18 авг 2026 | 11:54
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Петър Кюмюрджиев: Концентрация на макс

В Българово, едноименния тим на Созопол ще играе утре с Нефтохимик (Бургас) финала на Област Бургас от турнира за купата на България.  

„Сериозен сблъсък между съперници, които няма с какво да се изненадат. Трябва да бъде излъчен победител. Това означава, че концентрацията трябва да е на предела от първия до последния съдийски сигнал. Щом и двата отбора са пожелали да участват в турнира, означава, че ще търсят победата. Въпреки залога, ще дам шанс на някои футболисти, които по-малко играха досега. Съставът ни е от 20 футболисти и всички заслужават доверие“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, треньор на Созопол.    

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